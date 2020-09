Man United, svaniscono sempre più le speranze per Sancho. Avanza Bale, idea prestito

Prende corpo l'idea Gareth Bale per il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun i Red Devils potrebbero prendere il gallese inizialmente con la formula del prestito. L'obiettivo principale resta Jadon Sancho, al momento di difficile portata col Borussia Dortmund che chiede 120 milioni non trattabili. Una situazione che potrebbe cambiare la prossima stagione ed è per questo motivo che lo United non vorrebbe prendere a titolo definitivo Bale, considerando anche l'alto ingaggio che percepisce al Real Madrid: 15 milioni di euro netti. Resta da convincere il giocatore, il quale ha sì aperto a un ritorno in Premier League ma la soluzione prestito non risulta gradita.