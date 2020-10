Man United, ultimatum per Solskjaer: se i risultati non miglioreranno, arriverà Pochettino

La clamorosa batosta contro il Tottenham ha lasciato il segno in casa Manchester United. Secondo il Daily Star, la dirigenza avrebbe chiesto a Ole Gunnar Solskjaer di migliorare sensibilmente i risultati e la qualità di gioco, visti gli sforzi compiuti nelle ultime ore di mercato. Nel frattempo, ai piani alti dei Red Devils si sarebbero già cautelati contattando Mauricio Pochettino, ex tecnico degli Spurs che non vede l'ora di rimettersi in carreggiata dopo l'esonero patito un anno fa.