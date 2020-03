Man United verso la rivoluzione: via Sanchez, Pogba e Lingard per Sancho e Grealish

Alex Sanchez, Paul Pogba e Jesse Lingard sono i tre giocatori destinati a dire addio al Manchester United l'estate prossima, quando gli inglesi sferreranno l'assalto a Sancho del Borussia Dortmund e a Jack Grealish dell'Aston Villa. A riportarlo quest'oggi è l'Express, che spiega come l'attaccante cileno prestato per questa stagione all'Inter non rientri nei piani dei Red Devils e una sua cessione permetterebbe al club di liberarsi del peso del suo ingaggio e quindi avere nuova liquidità da investire sul mercato. Un piano studiato dallo stesso manager Ole Gunnar Solskjaer, che proverà a ricostruire il suo United con i possibili arrivi di Sancho e Grealish, mentre per Sanchez non c'è più posto.