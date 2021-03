Man United-West Ham 1-0, le pagelle: Shaw incisivo, Fabianski non basta agli Hammers

Le pagelle di Man United-West Ham: gara vinta 1-0 dai padroni di casa.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM 1-0

Marcatori: 53’ aut. Dawson (M)

MANCHESTER UNITED

Henderson 6 – Poco lavoro da sbrigare nel corso del match, giocato per lo più in modo difensivo dal West Ham.

Wan-Bissaka 6 – Accompagna con buona costanza l’azione, risultando utile più nel suo sviluppo che non con il cross finale per le punte.

Lindelof 6 – Tiene a bada senza troppi problemi gli attaccanti del West Ham, tanto nel primo quanto nel secondo tempo.

Maguire 6 – Troneggia in difesa, facendosi vedere come al solito qualche volta anche in area avversaria.

Shaw 6,5 – Si conferma tra gli uomini più in forma in maglia rossa, risultando intraprendente in fase di spinta e sempre attento quando deve contenere.

McTominay 6,5 – Determinante in entrambe le fasi, per come ferma le azioni avversarie per poi riproporre velocemente il pallone in avanti.

Fred 6 – Conferisce sostanza in mezzo al campo, non calando d’intensità con il passare dei minuti.

James 6 – Si mette molto più in mostra in fase di ripiegamento nel primo tempo, per poi spingere di più dopo l’intervallo.

B.Fernandes 5,5 – Si accende ad intermittenza, non risultando la stella che illumina l’attacco dei Red Devils.

Rashford 5,5 – Fumoso e inconcludente, fa sempre una giocata di troppo e, quando ha una ghiotta occasione, manda la palla fuori. Qualcosa in più nella ripresa.

Greenwood 6,5 – Il più attivo del reparto offensivo del Man United, ma viene fermato prima da un grande intervento di Fabianski e poi dal palo.

WEST HAM

Fabianski 7 – Tiene a galla i suoi fino alla fine, salvando il risultato prima su Greenwood e poi su B.Fernandes con due miracolosi interventi.

Diop 6,5 – Il migliore nella retroguardia londinese, con tante ottime chiusure e qualche sortita offensiva.

Dawson 5,5 – In una gara nel complesso ordinata, ha la sfortuna di deviare in porta il pallone che decide il match.

Cresswell 6 – Contribuisce con una prova solida e attenta alla gara coriacea dei londinesi.

Coufal 6 – Pensa prevalentemente a difendere avendo un cliente scomodo come Shaw, ma quando può spinge anche in avanti.

Johnson 6 – Protagonista di tanti duelli in mezzo al campo, che con il passare dei minuti si spostano nella metà campo del West Ham. (Dal 62’ Benrahma 5,5 – Non incide molto nell’assalto finale degli Hammers)

Rice 6 – Funge da schermo davanti alla difesa, facendosi notare quando stoppa il gioco altrui piuttosto che quando prova a costruire.

Noble 6 – Partecipa molto alla fase di non possesso, facendosi vedere poco in area avversaria. (Dal 62’ Lanzini 6,5 – Entra con buon piglio, dando maggiore qualità alla manovra londinese)

Soucek 6 – In difficoltà nel momento in cui Wan-Bissaka e Greenwood spingono maggiormente dalla sua parte. Cresce nella ripresa.

Bowen 5 – Contenuto nel migliore dei modi dalla difesa avversaria, fatica ad incidere in avanti. La sua prova non migliora dopo l’intervallo.

Antonio 5,5 – Parte da sinistra per poi accentrarsi, non risultando però particolarmente pericoloso.