Man United-Wolverhampton 1-0, le pagelle: Wolves, la difesa è di ferro. Rashford ostinato

vedi letture

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1-0

Marcatori: 90+3' Rashford

MANCHESTER UNITED

de Gea 7 - Riflesso sovrumano sul tocco ravvicinato di Saiss al termine del primo tempo. Sempre sicuro nello specchio e nel leggere le diverse situazioni di gioco che si sviluppano nei pressi dell'area.

Wan-Bissaka 5,5 - Offre come sempre un supporto costante alla manovra offensiva ma gli spazi che lascia alle sue spalle sono davvero esagerati.

Bailly 6,5 - Gli avversari non danno punti di riferimento ma è capace a cambiare spesso zona di campo garantendo sempre una copertura adeguata.

Maguire 6,5 - Alterna anticipi prodigiosi a incertezze non da lui, ma in generale offre una partita di buono spessore facendo valere spesso le sue ottime doti fisiche.

Telles 5,5 - Riesce ad arrivare sul fondo più volte ma i suoi cross a centro area sono piuttosto forzati, trovando raramente compagni pronti ad usufruirne.

Pogba 5 - Corre tanto ed è sempre il primo a farsi vedere quando i compagni vengono raddoppiati ma non è servito con costanza. Troppi errori nel controllo palla e quasi sempre impreciso negli scambi, sembra con la testa già lontano da Old Trafford.

Matic 5,5 - Tocca molti più palloni del compagno di reparto ma non prova mai la giocata in avanti, limitandosi al giro palla e a schermare la linea difensiva in fase di non possesso.

Greenwood 6 - Fatica parecchio a trovare spazi da attaccare e si dedica soprattutto ad aiutare la difesa contro le offensive degli avversari. Cresce con il passare dei minuti, offre a Bruno Fernandes un cioccolatino che però il portoghese non riesce a capitalizzare. (Dal 65' Martial 5,5 - Entra subito nel vivo della manovra ma spreca malamente da buona posizione quando ha l'opportunità di colpire).

Bruno Fernandes 5 - Turno di riposo per l'asso portoghese: sbaglia tutto o quasi, spreca buone occasioni potenziali a causa della sua imprecisione ed è visibilmente contrariato con se stesso. Un giro a vuoto ci può stare, dopo tante prestazioni di altissimo livello. (Dal 95' McTominay s.v.).

Rashford 7 - Ha il merito di puntare sempre in avanti quando riceve il pallone tra i piedi. Sicuramente il più propositivo e il più ostinato dei suoi, viene premiato con il gol nel finale che regala tre punti d'oro allo United.

Cavani 5,5 - Solito grande lavoro ai fianchi della difesa avversaria ma occupa troppo poco l'area di rigore, facilitando il compito dei centrali avversari.

WOLVERHAMPTON

Rui Patrício 6,5 - Non è mai costretto a parate degne di nota. Sempre attentissimo a leggere i movimenti degli avversari ed uscire con i tempi giusti. Non può nulla sulla deviazione di Saiss che non gli da possibilità di intervenire in occasione del gol di Rashford.

Kilman 6,5 - Meno appariscente negli interventi ma segue alla perfezione i movimenti della linea difensiva e raddoppia puntualmente le sovrapposizioni sulla fascia destra.

Coady 7 - Gli avversari gli rimbalzano addosso, ribatte ogni tentativo dalla distanza immolandosi più volte con il corpo. Prestazione maiuscola del capitano dei Wolves.

Saïss 6,5 - Fino al minuto 93 il migliore in campo dei suoi. Sfiora il gol due volte, chiamando al miracolo de Gea sul finire del primo tempo. Poi la deviazione beffarda che condanna i Wolves alla sconfitta.

Hoever 6,5 - Affonda poco il colpo in zona offensiva ma si dimostra attentissimo in fase di copertura. Dalle sue parti lo United rimbalza contro una parete impermeabile.

Rúben Neves 6,5 - Fa girare il pallone con un'eleganza comune a pochi giocatori ed è sempre il primo a ripiegare quando viene perso il possesso.

Vitinha 5 - Evanescente, non entra mai nel vivo della manovra nonostante avrebbe l'opportunità di sfruttare meglio la scarsa copertura dei centrocampisti avversari nella propria metà campo. (Dal 55' Podence 5,5 - Non riesce a trovare la zona di campo per incidere, finisce spesso per isolarsi sulla sinistra senza supportare a dovere la manovra).

Moutinho 6 - Corre instancabilmente per 95 minuti a dare fastidio su tutti i portatori di palla dello United. Pecca inevitabilmente in zona offensiva ma è protagonista di una buona prova.

Nouri 5,5 - Poteva e doveva sfruttare meglio gli enormi spazi lasciati da Wan-Bissaka, soprattutto nel primo tempo. Bene in difesa, non lascia mai la giocata facile all'avversario.

Traoré 5,5 - Si accende due o tre volte nell'arco dell'intera partita. Forse leggermente penalizzato nel ruolo di seconda punta, spesso si allarga per provare a scatenare la sua corsa.

Neto 6 - È il regista offensivo dei Wolves in assenza di Raul Jimenez. Duetta molto bene con i compagni ma non riesce mai a creare i presupposti per la battuta a rete. (Dal 68' Fábio Silva 5,5 - Si impegna molto ma crea soltanto confusione, specie in fase di copertura dove concede troppe punizioni agli avversari per la troppa irruenza).