Manchester City, Ake ad un passo: il Bournemouth ha accettato l'offerta da 41 milioni

vedi letture

Svolta di mercato per il passaggio di Nathan Are al Manchester City. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Bournemouth avrebbe accettato l'offerta di 41 milioni di sterline per il trasferimento del difensore alla corte di Pep Guardiola per la prossima stagione.