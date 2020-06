Manchester City-Arsenal, dopo 45 minuti Sterling decisivo. Due infortuni tra i Gunners

Finisce il primo tempo tra Manchester City e Arsenal, con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Sterling. In pieno recupero il numero 7 dei Citizens ha trovato la rete, grazie anche all'errore clamoroso in fase difensiva di David Luiz. Tante emozioni in questi primi 45', ma City è in totale controllo della sfida.

A senso unico - Dopo pochi minuti De Bruyne ci prova su calcio di punizione, ma Leno prolunga in corner. L’Arsenal non è particolarmente fortunato, i Gunners sono costretti al doppio cambio per infortunio soltanto nel primo tempo: Ceballos e David Luiz entrano al posto di Xhaka e Mari. Al 33’ Sterling si accentra e calcia, ma Leno si distende e allunga in calcio d’angolo. I padroni di casa aumentano i giri del motore, l’Arsenal prova a difendersi come può. In pieno recupero Sterling beffa David Luiz e batte il portiere tedesco, sbloccando una sfida praticamente dominata dalla squadra di Guardiola.