Manchester City-Arsenal, le formazioni della semifinale di FA Cup. Sterling e De Bruyne dal 1'

Si gioca stasera, a Wembley, la prima semifinale di FA Cup. Il Manchester City di Pep Guardiola attende l'Arsenal del grande ex, Mikel Arteta. Chi passerà il turno affronterà la vincente di Manchester United-Chelsea. Ecco le formazioni ufficiali:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; D.Silva, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Sterling

Arsenal (4-3-3): Martinez; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Tierney; Maitland-Niles, Xhaka, Ceballos; Pepe, Lacazette, Aubameyang.

