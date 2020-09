Manchester City, attenzione al Barcellona: i catalani offrono 8 milioni per Eric Garcia

Il Barcellona si muove concretamente per Eric Garcia. Il calciatore spagnolo ha più volte rifiutato il rinnovo con il Manchester City e molto probabilmente lascerà la Premier League nelle prossime settimane: i catalani - come riportato Daily Mail - hanno avanzato una prima offerta di 8 milioni per il calciatore iberico. Attualmente non ci sono ancora state risposte da parte dei citizens, ma per evitare di cederlo a zero molto probabilmente verrà accettata anche un'offerta più bassa rispetto al costo del cartellino.