Manchester City, avanza Pochettino se salta Guardiola. Piace anche Nagelsmann

Secondo quanto riportato dal Sun Mauricio Pochettino è un candidato alla panchina del Manchester City nel caso Pep Guardiola non dovesse trovare l'accordo col club. Dopo la bruciante eliminazione in Champions, è stato sancito il fallimento del catalano a livello europeo. La proprietà non è contenta degli ultimi risultati, con la squadra che quest'anno non è riuscita a vincere la FA Cup e non è mai stata in corsa per la Premier League. Julian Nagelsmann è un altro nome gradito dal Manchester City.