Manchester City, Bernardo Silva: "Champions? Siamo in vantaggio, ma il Real non muore mai"

vedi letture

Prima dello stop di tutte le competizioni, compresa la Champions League, a causa del dilagare del Coronavirus, il Manchester City si era imposto 2-1 sul campo del Real Madrid, nell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. Tuttavia tutto è ancora aperto, come afferma Bernardo Silva, esterno offensivo dei Citizens, intervistato dal Mundo Deportivo: "Quando giochi contro una squadra come il Real Madrid, niente è deciso. Prendiamo come esempio il Barcellona, l'anno scorso ha vinto 3-0 all'andata contro il Liverpool e poi ha perso 4-0 in casa dei Reds. È un buon risultato, ma dobbiamo restare molto concentrati. I giocatori del Real hanno più esperienza di tutti in questa competizione, quindi non possiamo pensare di avere già vinto".

Bernardo Silva parla anche del rapporto con Guardiola

"Il modo di vedere il calcio di Guardiola è molto diverso da tutti gli allenatori che ho avuto in passato. Quando sono arrivato, ho avuto il tempo di adattarmi, di capire tutto quello che volevo e ho imparato molto. La migliore decisione della mia vita è stata quella di venire al City per imparare ogni giorno con Guardiola e con tutti i miei compagni di squadra. ”