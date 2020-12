Manchester City bestia nera del 'Gladbach: tre sconfitte negli ultimi quattro confronti

Quella tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City sarà fida molto interessante. Si affronteranno due allenatori molto offensivi e Marco Rose potrà dimostrare di meritarsi le attenzioni delle big europee. Per i tedeschi la montagna sembra comunque insormontabile: delle ultime none partite contro le formazioni tedesche, gli Sky Blues ne hanno vinte otto, di cui tre proprio contro il 'Gladbach (e un pareggio).

8 - Manchester City have won eight of their last nine Champions League games against Germany opposition (D1), with four of those matches coming against Borussia Mönchengladbach (W3 D1). Prost. pic.twitter.com/CpOQDEoEIE

