Manchester City, Bravo parte ma resta in famiglia: lo aspetta il New York City FC

Claudio Bravo verso la MLS. Come riporta The Guardian, il portiere cileno sarebbe pronto a lasciare il Manchester City nella prossima finestra di mercato per trasferirsi al New York City FC e restare così in "famiglia" (stesso gruppo di appartenenza). Bravo, classe '83, non ha più spazio nella rosa dei Citizens e vuole cambiare aria in estate per vivere una delle ultime avventure da protagonista della sua carriera.