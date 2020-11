Manchester City-Burnley, le formazioni ufficiali: Sterling in panchina, Ferran Torres titolare

Alle 16 tocca al Manchester City scendere in campo in Premier League per ospitare il Burnley. 4-3-3 per Pep Guardiola che punta sul tridente formato da De Bruyne, Torres e Gabriel Jesus. Gli ospiti si schierano invece con un 4-4-2 con McNeil e Wood.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Mendy; Gundogan, Rodrigo, Mahrez; De Bruyne, Torres, Gabriel Jesus.



BURNLEY (4-4-2): Peacock-Farrell; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Westwood, Benson, Rodriguez, Barnes; McNeil, Wood.