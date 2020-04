Manchester City, David Silva in scadenza: tentazione Valencia per il centrocampista

Ancora due mesi e il contratto di David Silva andrà in scadenza. Il centrocampista del Manchester City potrebbe non prolungare la propria esperienza in Inghilterra e per lui iniziano a muoversi alcuni club. Secondo quanto riporta ESPN, il Valencia avrebbe contattato il giocatore per conoscere la sua disponibilità.