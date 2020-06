Manchester City escluso dalla Champions: responso al ricorso potrebbe arrivare a agosto

vedi letture

Settimana cruciale per il futuro in Champions League del Manchester City. Come riferisce Sky Sports UK, nella giornata di oggi, il club inglese ha depositato il ricorso al TAS mentre il responso dovrebbe arrivare probabilmente ad agosto prima della ripresa della competizione europea. Ricordiamo che la UEFA contesta ai citizens gravi irregolarità nel Fair Play Finanziario ma anche la mancata cooperazione della società che ritiene queste accuse false sostenendo di non aver fatto nulla di sbagliato.