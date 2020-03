Manchester City, Fernandinho prosegue la preparazione...in giardino

L'epidemia di COVID-19 costringe tutti a stare in casa. In Inghilterra, come quasi ovunque, sono stati sospesi i campionati con i giocatori che sono costretti ad allenarsi nelle proprie abitazioni. Anche Fernandinho sta proseguendo la preparazione fra le quattro mura domestiche, o meglio, in giardino. Il centrocampista del Manchester City ha postato un video su Twitter in cui esegue un percorso atletico in giardino per mantenersi in forma.