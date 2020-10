Manchester City, Foden prodigioso: nelle ultime 7 gare dai suoi piedi sono arrivati sei gol

Nonostante sia un classe 2000 Phil Foden è già un giocatore essenziale nello scacchiere di Pep Guardiola al Manchester City, sia che giochi da titolare sia che subentri dalla panchina. Nelle ultime sette gare di Champions League infatti il centrocampista inglese per sei volte è stato protagonista nei gol della squadra (tre segnati direttamente e altrettanti nati da suoi assist). Il tutto pur essendo per ben quattro volte entrato dalla panchina a gara in corso.

6 - Phil Foden has been directly involved in six goals in his last seven Champions League appearances (three goals & three assists) - this despite being a substitute in four of those games. Prodigal. pic.twitter.com/ZQURZ1tU2W

