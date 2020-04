Manchester City, Gabriel Jesus dona tre tonnellate di alimenti alle favelas

Gabriel Jesus va in soccorso delle persone bisognose in Brasile. L'attaccante del Manchester City ha donato tre tonnellate di alimenti alle favelas. Non è la prima volta che il giocatore si distingue per la sua generosità: già due settimane fa aveva donato 400 cestini nel quartiere di Jardim Peri (Sao Paulo), dove è cresciuto.