Manchester City, Guardiola: "Amo giocare i derby, sappiamo quanto sono difficili queste sfide"

vedi letture

Pep Guardiola, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby con il Manchester United, in programma domenica alle 17.30: "I derby sono sempre speciali. La situazione in questa stagione è un po' diversa, stiamo giocando per il secondo posto e non per vincere il titolo. Per loro sarà una sfida importante perché hanno bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima Champions League. Dobbiamo tutti cercare di fare il massimo: i giocatori, i manager ed ovviamente i tifosi".

Come sta la squadra?

"È stato un buon mese per noi. Abbiamo avuto il West Ham in casa, il Leicester in trasferta, il Real Madrid e poi la finale di Carabao Cup. Sappiamo quanto sono difficili queste gare, penso che abbiamo fatto bene. Ci sono ancora tante partite da giocare".

Quali sono le condizioni di Sanè?

"Sta facendo progressi ma non è ancora al 100%. Deve ritrovare la giusta forma. Migliora di settimana in settimana, proverò a dargli qualche minuto nelle prossime partite, ma sicuramente non giocherà contro il Manchester United".