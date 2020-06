Manchester City, Guardiola: "Bello essere di nuovo in semifinale di FA Cup"

Il manager del Manchester City Pep Guardiola ha commentato ai microfoni della BBC la vittoria contro il Newcastle in FA Cup: "Siamo in semifinale. Non è stato facile attaccare contro una squadra che si difendeva così in profondità ma è stata una buona prestazione. Sono felice di tornare a Londra, a Wembley. Dopo la sconfitta contro il Chelsea, ora in Premier League dovremo lottare per concentrarci. Siamo vicini alla Champions League e c'è un vuoto dietro di noi. Siamo di nuovo a Wembley e siamo stati i vincitori la scorsa stagione, quindi è così bello".