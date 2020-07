Manchester City, Guardiola ci crede: "Sarà difficile ma vinceremo la Champions League"

Il manager del Manchester City Pep Guardiola ha parlato del prossimo incontro in Champions League contro il Real Madrid: "Sono molto contento qui. Ho persone che mi supportano nei momenti difficili e questo non succede spesso nel mondo. Se vinci sei bravo, se perdi non sei all'altezza e vieni esonerato. Anche qui è successo, ma sono stato supportato e lo so. Sarebbe importante vincere la Champions League, ma finirà per succedere. Questo è importante per tutti i club coinvolti. E' un torneo duro, c'è molta competizione. E' molto difficile. A volte vinci, a volte no. Ma la cosa più importante è provare a tutti i costi".