Manchester City, Guardiola come Ferguson e Wenger? Si discute il rinnovo fino al 2025

Per Pep Guardiola è possibile che si sia aperto un ciclo in stile Ferguson al Manchester United o Wenger all'Arsenal. A scriverlo è il Telegraph, secondo cui l'allenatore catalano non sarebbe contrario ad un prolungamento del contratto addirittura fino al 2025. Attualmente l'accordo in scadenza, ma si sta lavorando per rinnovarlo. E per i tabloid la durata potrebbe essere proprio questa: è al quinto anno e potrebbe restare per altri quattro.