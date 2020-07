Manchester City, Guardiola: "Dà fastidio il modo in cui abbiamo perso"

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è così espresso al termine della semifinale di FA Cup persa col risultato di 2-0 contro l'Arsenal: "I nostri avversari hanno giocato come nelle ultime partite con Tottenham e Liverpool mentre noi siamo stati protagonisti di una brutta prestazione. Si può perdere, ma la cosa che dà fastidio è il modo in cui è arrivata questa sconfitta. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica ad esprimerci ed è per questo motivo che abbiamo perso: se ci fossimo comportati come nella ripresa, forse sarebbe andata diversamente. Cosa dovrei dire ai miei giocatori in vista del Real Madrid? Nulla di particolare, sappiamo cosa sarà necessario fare in partite così importanti".