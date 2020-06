Manchester City, Guardiola: "Garcia è cosciente, ora farà gli esami in ospedale"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha voluto tranquillizzare i tifosi dopo il successo 3-0 contro l'Arsenal in merito alle condizioni di Eric Garcia, uscito in barella dopo ben dieci minuti di soccorso in campo: "Eric Garcia ora è cosciente, e questo è un buon segno. Ora andrà in ospedale a fare nuovi esami comunque".