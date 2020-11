Manchester City, Guardiola: "Messi? Vorrei che finisse la carriera al Barcellona"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato del suo rinnovo e delle voci di un possibile arrivo di Lionel Messi la prossima estate: "Messi è un giocatore del Barcellona e personalmente nutro gratitudine per quel che il Barcellona ha fatto per me, per questo gli auguro di finire lì la carriera. L'ho detto mille volte. Da tifoso del Barcellona vorrei che vi finisse la carriera. Non so cosa lui pensi, ma per ora è un giocatore del Barcellona. E poi il mercato è a giugno".