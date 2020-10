Manchester City, Guardiola: "Mi sento responsabile per l'eliminazione subita contro il Lione"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto. Il catalano torna alla disfatta dell'anno scorso contro il Lione: "È stato un momento duro. Mi sento responsabile. Non sono stato in grado di guidare il club e i giocatori. Mi sento davvero responsabile. Dobbiamo accettare la realtà, non siamo stati bravi abbastanza. Non abbiamo giocato male, ma allo stesso tempo abbiamo commesso degli errori che non possiamo fare in questa competizione, se vogliamo andare avanti. Ogni giocatore e allenatore, non solo qui, deve sognare, deve avere grandi aspettative".