Manchester City, Guardiola: "Non prenderemo un altro attaccante. La crisi vale anche per noi"

Nonostante i problemi in attacco legati agli infortuni, il Manchester City non dovrebbe muoversi per trovare un nuovo attaccante in vista di gennaio. A confermarlo è stato Pep Guardiola in prima persona in vista della prossima sfida contro l'Arsenal in Coppa di Lega: "Non credo che aggiungeremo un attaccante in rosa. La situazione economico finanziaria è quella che è. Tutti i club lottano per sopravvivere e noi non facciamo eccezione".