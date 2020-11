Manchester City, Guardiola: "Peccato, ma contro Mou è così, sbagli e ti colpisce in contropiede"

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato alla BBC dopo la sconfitta per 2-0 contro il Tottenham: "Poteva andar meglio, ma alla fine torniamo a casa con una sconfitta. Abbiamo avuto le nostre possibilità, ma non siamo riusciti a segnare. Loro hanno avuto due azioni in contropiede e hanno vinto la gara. Il nostro possesso palla non è bastato. Le squadre di Mourinho sono così, sbagli e ti puniscono in contropiede".