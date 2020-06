Manchester City, Guardiola punta Coman ma il giocatore non vuole lasciare il Bayern

Pep Guardiola cerca elementi per rinforzare il proprio organico per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Footmercato.net, il Manchester City avrebbe sondato il terreno per Kingsley Coman, ma l’esterno d’attacco offensivo del Bayern Monaco avrebbe risposto picche manifestando la volontà di non lasciare il club biancorosso. I citizens apprezzerebbero anche Thiago Alcantara, centrocampista che il tecnico catalano conosce molto bene.