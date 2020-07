Manchester City, Guardiola: "Real più esperto. Servirà una gara eccezionale per batterlo"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa elogiando Kevin De Bruyne e aprendo a un suo futuro da capitano del club: “Non è necessario dire quanto sia fantastico come calciatore, vorrei che segnasse un milione di gol, ma penso che preferisca mettere a segno gli assist. Fascia di capitano? Vedremo, sono cose che vengono naturali per quanto viene fatto dentro e fuori dal campo e dal rispetto che si ha nello spogliatoio. - continua Guardiola parlando anche della Champions e salutando David Silva – Sia noi sia il Real vogliamo passare il turno, loro hanno più esperienza e sappiamo che per passare dovremmo giocare una gara eccezionale. Dobbiamo concentrarci e prepararci al meglio per ottenere quello che vogliamo. Silva? È stato straordinario in questi anni, ha fatto vedere grandissime cose e contribuito alla vittoria di tanti titoli. Questo club gli sarà sempre grato per quello che ha fatto”.