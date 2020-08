Manchester City, Guardiola: "Se non vinco la Champions avrò fallito"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, a DAZN: "È difficile dire cosa sentirò quando vincerò perché ancora non è successo. Non so cosa proverò fino a quando non succederà. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo e il quarto. E come ogni stagione cercherò di vincerla. Se non la vinco avrò fallito, che... l'importante è provarci. Quello che ha vinto non mi dà l'autorità morale per saperne di più. L'ho vinto perché non mi sono mai dimenticato di aver avuto club e giocatori incredibili, che mi hanno aiutato. E questo non cambia se vinci o perdi... quello che aiuta a vincere è il lavoro, che ti dà la possibilità di farcela. Senza dubbio lo sport ti offre rivincita, possibilità di rifarti l'anno successivo e quello dopo ancora. E ancora. Continueremo a provarci e se non vinci, che succede? Nello sport si perde di più di quanto si vince".