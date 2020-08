Manchester City, Guardiola: "Se non vinco la Champions League avrò fallito"

"Se non vinco la Champions League avrò fallito". Pep Guardiola non usa giri di parole ai microfoni di DAZN riguardo l'obiettivo primario di questa stagione del suo Manchester City: "Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto…gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla e se non la vinco avrà fallito, ma l'importante è averci provato".