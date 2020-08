Manchester City, Guardiola: "Secondo gol? Non voglio parlarne. Non siamo stati perfetti"

Josep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto al termine dell'eliminazione. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport: Non siamo riusciti a trovare i nostri spazi, poi negli ultimi 20' minuti del primo tempo stavamo facendo meglio. In questo tipo di competizioni devi essere perfetto, noi non lo siamo stati".

Cosa ne pensa del secondo gol?

"Non so, non voglio parlarne perché altrimenti sembra che io possa trovare delle scuse o lamentarmi. Abbiamo fatto degli errori, soprattutto nei momenti chiave".

Siete stati timorosi nella prima parte di gara?

"Abbiamo provato a coprire i nostri punti deboli, ma loro hanno attaccato benissimo. Noi abbiamo faticato a trovare i nostri spazi in attacco. Purtroppo abbiamo sprecato una buona occasione e abbiamo concesso due gol. Non si possono commettere certi errori. Abbiamo creato più occasioni, anche se non ho visto le statistiche".

Ora ci riproverete ancora?

"In partite come queste non puoi commettere questi errori. Si adesso siamo delusi, dobbiamo fare un po' di vacanze per ricominciare e continuare insieme ai giocatori. Magari un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti e andare oltre, vedremo cosa succederà".