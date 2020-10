Manchester City, Guardiola: "Sento che siamo vicini a poter vincere la Champions League"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto. Il catalano parla delle aspettative per la vittoria finale della Champions League: "Ho l'impressione che siamo vicini al poter vincere la competizione. Allo stesso tempo commettiamo errori che ti fanno sentire che non meritiamo di passare. Non penso sia una questione mentale, semmai di voler vincere ed evitare gli errori".