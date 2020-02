vedi letture

Manchester City, Guardiola: "Sono soddisfatto. Squalifica? Possiamo convincere la UEFA"

Pep Guardiola commenta così la vittoria del suo Manchester City in casa del Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League: "Abbiamo subito un gol che non avremmo dovuto prendere, segnando poi nel momento in cui il Real stava giocando bene. Non è ancora finita: se c'è una squadra che può rimontare, quella è il Real Madrid. Abbiamo mostrato personalità, sono soddisfatto: dopo i primi quindici minuti siamo venuti fuori".

Come sta Laporte?

"Dopo cinque mesi di lontananza era tornato e si è infortunato: questo ci rattrista perché volevamo averlo con noi fino alla fine. Abbiamo comunque tanti giocatori pronti a sostituirlo, come ha fatto oggi Fernandinho. Mi ha reso orgoglioso".

Cosa pensate di fare con la squalifica UEFA?

"Sono fiducioso, e ora come ora l'unica cosa che possiamo fare è giocare al meglio e vincere le partite. Spero che il nostro board e gli avvocati riescano a convincerli che non abbiamo fatto cose cattive".

Grande partita di Gabriel Jesus.

"Non c'è un attaccante al mondo che abbia la stessa intensità di Gabriel con il pallone. Parliamo di un ragazzo incredibile, è stupendo come corre con il pallone, e abbiamo deciso di giocare senza una punta centrale a causa del modo in cui difendono".