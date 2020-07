Manchester City, Guardiola su Eric Garcia: "Vogliamo che resti ma dipende da lui"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dopo il Newcastle parlando del futuro di Eric Garcia che tratta il rinnovo ma che non ha ancora trovato l'intesa col club: "Vogliamo che rimanga. Lo sa lui e lo sa la sua famiglia, come del resto lo sa anche il suo agente. Sono fiducioso per la sua permanenza, ma dipende da lui".