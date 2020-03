Manchester City, Gundogan: "Accettiamo questa situazione. La gara di andata col Real..."

Nella sera in cui si sarebbe dovuta giocare la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Manchester City e Real Madrid, il centrocampista della formazione inglese Ilkay Gundogan ha parlato ai taccuini di Marca: "Speriamo che alla fine si possa giocare la partita perchè vorrebbe dire che tutto si è risolto. E' un peccato, ma non c'è altra scelta che accettare questa situazione eccezionale che stiamo vivendo. Ovviamente mi manca il calcio e queste fantastiche partite che stavamo per disputare, ma quello che non puoi fare non lo puoi fare. Dobbiamo aspettare. Abbiamo giocato solo metà della partita e la differenza è solo un gol, quindi non puoi fidarti. Il Real Madrid è sempre pericoloso. L'analisi dell'andata? E' stata una partita molto intensa. Li abbiamo aspettati molto nella prima fase del match e penso che il Real sia entrato meglio in partita. Ma siamo cresciuti e ci abbiamo creduto fino alla fine. E' stata una vittoria incredibile, perché vincere al Bernabéu in Champions ...è una vittoria che i giocatori e il club volevano davvero".