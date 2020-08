Manchester City, il club omaggerà David Silva con una statua davanti all'Etihad Stadium

Il Manchester City ha deciso di premiare la fedeltà di David Silva, che ha vestito per 10 anni la maglia celeste, giocando 436 partite, vincendo quattro Premier League, due FA Cup e cinque Coppe di Lega. Il presidente del club, Khaldoon Al Mubarak ha deciso, pertanto, che verrà eretta una statua raffigurante il centrocampista spagnolo e che verrà posta fuori l'Etihad Stadium. "Come successo con Vincent (Kompany, ndr) prima di lui, la statua di David servirà a ricordare i fantastici momenti che ci ha dato, non solo come incredibile calciatore ma come una fonte d'ispirazione, un ambasciatore che ha rappresentato questo grande club con dignità in ogni momento".