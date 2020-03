Manchester City, il ricorso per la squalifica europea rinviato a causa del Coronavirus

Il Manchester City ha già fatto appello al CAS dopo la squalifica dalle prossime due edizioni delle coppe europee per il mancato rispetto del fair play finanziario. Tuttavia, come riporta Sky Sports, il City deve fare i conti anche con l'emergenza legata al Coronavirus. La speranza del City era quella di avere udienza ad inizio estate, ma il tribunale di Losanna ha già rinviato tre udienze ed ha altri 16 casi in programma fino al 18 maggio. Il caso del City non è presente fra questi, quindi con tutta probabilità slitterà tutto ad estate inoltrata.