Manchester City in balia del Covid. Possibili altri due rinvii ma non l'esclusione dalla Carabao Cup

Manchester City in balia del Covid-19. Il club di Pep Guardiola, dopo il rinvio del match contro l'Everton a causa dell'alto numero di contagi potrebbe nelle prossime ore veder rinviate altre due gare. La prima è quella di domenica prossima contro il Chelsea in Premier League, mentre la seconda è il derby contro il Manchester United valido per le semifinali di Carabao Cup.

Su quest'ultimo match, poi, si sono concentrate le attenzioni dei media inglesi, ed in particolare del Daily Mail, poiché era emersa la possibilità che i Citizens potessero venir estromessi dalla manifestazione qualora si concretizzasse il rinvio della gara. Una ipotesi supportata da quanto avvenuto al Leyton Orient nel terzo turno della coppa quando non furono in grado di affrontare il Tottenham per il medesimo motivo.

A salvare il City in questo caso è il regolamento entrato in vigore proprio in occasione delle semifinali della competizione che apre le porte al rinvio del match.