Manchester City, la patch "Black Lives Matter" resterà sulle maglie fino a fine stagione

Nella sfida contro l'Arsenal, il Manchester City è sceso in campo indossando con una novità speciale: sulla manica destra della maglia da gara ufficiale, infatti, è stata applicata la patch "Black Lives Matter". Il club inglese ha reso noto che verrà utilizzata fino al termine della stagione.

Official: The #BlackLivesMatter sleeve patch will remain for the rest of the season.#MCFC | #ManCity pic.twitter.com/aLedoDPpvr

— Man City Report (@cityreport_) June 19, 2020