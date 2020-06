Manchester City-Liverpool si giocherà all'Etihad. Arriva l'ok della sicurezza

La partita tra Manchester City e Liverpool, in programma per giovedì 2 luglio si giocherà regolarmente all'Etihad Stadium, come confermato dal Manchester City stesso. "Il Safety Advisory Group (SAG) del Consiglio per l'Etihad Stadium si è riunito questa mattina (giovedì 25 giugno) per parlare del prossimo incontro di campionato tra Manchester City FC e Liverpool FC. A Il SAG ha dichiarato di non avere obiezioni nei confronti della partita, che si svolgerà allo stadio Etihad, come previsto, alle 20.15 di giovedì 2 luglio, ovviamente a porte chiuse".