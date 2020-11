Manchester City, Mahrez: "Contento per la tripletta. Ora prendiamoci il 1° posto in Champions"

Riyad Mahrez, attaccante classe '91 del Manchester City, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK al termine dell'incontro Manchester City-Burnley 5-0, valevole per la 10ª giornata della Premier League 2020/2021:

"Quando hai un gioco offensivo - dichiara il calciatore algerino, autore di una tripletta -, se non riesci a fare gol, si crea un po' di frustrazione ma devi continuare a lavorare. Noi, come squadra, curiamo molto questo aspetto sia in allenamento che in partita".

Sulla tripletta: "Sono contento perché fare gol è una cosa che fa sempre piacere. L'importante, però, era vincere creando e realizzando tante occasioni da gol".

Su quale sia stato il suo gol preferito in questa tripletta: "Probabilmente l'ultimo perché non mi capita spesso di segnare di testa".

Sui prossimi impegni: "Dobbiamo affrontare una partita alla volta. Anche se siamo già matematicamente qualificati agli ottavi di Champions, dobbiamo ancora affrontare due partite complicate (Porto fuori casa il 1° dicembre e Marsiglia in casa il 9° dicembre, ndr). Una di queste, è quella contro il Porto per il 1° posto nel girone (Gruppo C, ndr). Vogliamo andare lì (all'Estádio do Dragão di Porto, ndr) per vincere e prenderci la vetta".