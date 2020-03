Manchester City, Noel Gallagher festeggia l'EFL Cup negli spogliatoi con "Wonderwall"

Nel palcoscenico sempre suggestivo di Wembley, il Manchester City si è aggiudicato la sua terza Coppa di Lega consecutiva, dopo aver battuto in finale l'Aston Villa. Negli spogliatoi dei Citizens, come documentato dai video pubblicati dai loro account social ufficiali, c'è stato anche un momento di festeggiamenti che ha visto coinvolto un ospite speciale: Noel Gallagher, ex membro degli Oasis. Il quale, lo si vede qua sotto, si è lasciato andare ad un godereccio balletto in compagnia del terzino Benjamin Mendy, sulle note di "Wonderwall", grande successo della band con cui si il cantante si è imposto al mondo.