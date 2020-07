Manchester City, passata la paura si guarda al mercato: e ci sono obiettivi dalla Serie A

Dopo la sentenza del TAS di Losanna, che ha riammesso il Manchester City in Champions League, il club inglese è pronto a fare sul serio sul mercato. Il Daily Mail di oggi ha fatto il punto della situazione: lanciare la sfida al Liverpool trattenendo i migliori, intanto. Si valuteranno i contratti di De Bruyne, Sterling e Gabriel Jesus e si valuterà anche il contratto di Pep Guardiola, il cui contratto scade nel 2021. Alaba e Koulibaly sono gli obiettivi principali al centro della difesa, Ferran Torres come esterno d'attacco e Lautaro Martinez davanti anche se su quest'ultimo, in caso di addio all'Inter, c'è il Barcellona in netto vantaggio.