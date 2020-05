Manchester City, piace la stellina 17enne Michut. Al PSG lo chiamano il nuovo Verratti

Dopo aver già soffiato ai parigini il baby centrocampista Claudio Gomes un paio di stagioni fa, il Manchester City intende tornare alla carica per assicurarsi un'altra giovanissima promessa del centrocampo dal PSG. Si tratta di Edouard Michut, che secondo Sky Sports avrebbe attirato su di sé le attenzioni della squadra di Guardiola, pronta a sfruttare il fatto che rimanga lui solamente un altro anno di contratto con la società francese. Il ragazzo, in patria e nelle giovanili del club, è paragonato a Verratti per stile di gioco, e secondo molti sarebbe pronto a raccoglierne l'eredità. A meno che non vada appunto in Inghilterra.