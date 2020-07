Manchester City, possibili novità sul fronte Aguero: attesa proposta di rinnovo fino al 2022

vedi letture

Importanti notizie sul fronte Manchester City, quelle diffuse nell'edizione odierna del Mirror, che sottolinea come l'esperienza di Sergio Aguero nella rosa degli Sky Blues potrebbe andare avanti almeno per ancora un paio d'anni. Stando alle informazioni riportate dal quotidiano, infatti, il club inglese non esclude di consegnare presto una proposta di nuovo accordo fino al 2022 al record di gol del club in scadenza a fine stagione, sul quale da tempo non mancano voci a proposito di un ritorno in patria, nelle fila del suo Independiente.