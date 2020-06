Manchester City, problemi al ginocchio per Aguero. Guardiola: "Stagione finita"

Problemi al ginocchio per Sergio Aguero. L'argentino è dovuto uscire al termine del primo tempo e come confermato in conferenza stampa dal tecnico Pep Guardiola, la sua stagione è compromessa: "La situazione non sembra buona. Ha avuto problemi al ginocchio nell'ultimo mese. Ora sente dolore ma solo domani (oggi, ndr) potremo capire cosa ha. Ma la situazione non sembra buona per completare la stagione".