Manchester City, pronta l'offerta per José Gimenez dell'Atletico

Il Manchester City è a caccia di nuovi rinforzi sul mercato. L’obiettivo della squadra di Pep Guardiola è quello di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione per puntare al successo in Premier e in Champions. Secondo quanto riporta il Guardian, i citizens sarebbero pronti a fare un’offerta per arrivare al difensore dell’Atletico Madrid José Gimenez.